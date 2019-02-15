Malatyaspor'da Kamara ve Bifouma şoku

Yeni Malatyaspor'dan resmi açıklama: Futbolcularımız Aboubakar Kamara ve Thievy Bifouma sakatlıkları nedeni ile Beşiktaş kadrosunda yer alamadılar.

E.Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi Aboubakar Kamara ve Bifouma şoku yaşanıyor. 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesi sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldılar.