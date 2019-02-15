15 Şubat 2019, Cuma

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatyaspor'da Kamara ve Bifouma şoku

Malatyaspor'da çifte şok!
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019

'dan resmi açıklama: Futbolcularımız ve Thievy Bifouma sakatlıkları nedeni ile kadrosunda yer alamadılar.

E.'da maçı öncesi ve Bifouma şoku yaşanıyor. 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesi sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldılar.

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