15 Şubat 2019, Cuma
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Malatyaspor iddialı
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Malatyaspor’da orta sahanın yıldız isimleri Guilherme ve Murat Yıldırım, evlerinde G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor’u yendiklerini hatırlatıp Beşiktaş’a gözdağı verdi.
Spor Toto Süper Lig'in flaş ekibi Yeni Malatyaspor, bugün sahasında karşılaşacağı Beşiktaş'ı da eli boş göndermek istiyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuları Guilherme ve Murat Yıldırım, sahalarında büyük takımlara kurdukları üstünlüğün altını çizerek, güçlü rakiplerine meydan okudu. Brezilyalı orta saha, "Kampta bir sakatlığım oldu. Bunun için çok çalışıyorum, çok yakın zamanda eski Guilherme'yi göreceksiniz. Beşiktaş ile karşılaşacağız. Tabii onlar büyük bir takım, saygı duyuyoruz ama bilinmesi gerekiyor ki biz de evimizde çok güçlüyüz, çok iyi oynuyoruz. Yapmamız gereken şey; iyi çalışıp, iyi konsantre olmak ve iyi bir sonuç almak olacak" dedi. Yıldırım ise, "Elimizden geleni yapacağız yenmek için. Taraftarımızı bekliyoruz. Desteklemeleri gerekiyor çünkü onlar arkamızda itici bir güçtür. Onlar olmazsa 1 kişi eksiğiz" ifadelerini kullandı.
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