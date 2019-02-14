14 Şubat 2019, Perşembe
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FİZİKSEL OLARAK YIPRANDILAR
Rakiplerinin Zenit'le zorlu bir Avrupa maçı oynadığının altını çizen Yılmaz, "Fiziksel yıpranmaları olabilir ama moral olarak en üst seviyedeler. Aklımızdaki tüm olumsuz düşünceleri bir tarafa bırakıp, şehir olarak maça yoğunlaşmalıyız. Kadıköy'den en iyi sonucu almamız gerekiyor ve bunu da başaracak güç bizde var" diye konuştu.
HAKEMLER VE VAR KONUŞULMASIN
Celalettin Yılmaz, F.Bahçe maçı sonrası hakemler ve VAR'dan söz edilmesini istemediklerini söyledi. Yılmaz, "Bunları konuşmak, futbol ailesine büyük zarar veriyor" diye yakındı.
F.Bahçe’den rövanşı alacağız
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Yılmaz, sahalarında yenildikleri güçlü rakiplerinden, bu hafta Kadıköy’de rövanşı alacaklarını iddia etti.
Aykut Kocaman'ın gelişiyle çıkışa geçen Konyaspor, ligin ilk yarısında evinde yenildiği F.Bahçe'ye bilendi. Başkan Yardımcısı Celalettin Yılmaz, Kadıköy'de güçlü rakiplerinden rövanşı alacaklarını iddia ederek, "F.Bahçe'den rövanşı alarak, tırmanışımızı sürdüreceğiz. Sadece bizim için değil, karşı taraf için de kolay olmayacak. Sahaya kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.
FİZİKSEL OLARAK YIPRANDILAR
Rakiplerinin Zenit'le zorlu bir Avrupa maçı oynadığının altını çizen Yılmaz, "Fiziksel yıpranmaları olabilir ama moral olarak en üst seviyedeler. Aklımızdaki tüm olumsuz düşünceleri bir tarafa bırakıp, şehir olarak maça yoğunlaşmalıyız. Kadıköy'den en iyi sonucu almamız gerekiyor ve bunu da başaracak güç bizde var" diye konuştu.
HAKEMLER VE VAR KONUŞULMASIN
Celalettin Yılmaz, F.Bahçe maçı sonrası hakemler ve VAR'dan söz edilmesini istemediklerini söyledi. Yılmaz, "Bunları konuşmak, futbol ailesine büyük zarar veriyor" diye yakındı.
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