14 Şubat 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

F.Bahçe’den rövanşı alacağız

F.Bahçe’den rövanşı alacağız
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Başkan Yardımcısı , sahalarında yenildikleri güçlü rakiplerinden, bu hafta ’de rövanşı alacaklarını iddia etti.

'ın gelişiyle çıkışa geçen , ligin ilk yarısında evinde yenildiği F.Bahçe'ye bilendi. Başkan Yardımcısı , 'de güçlü rakiplerinden rövanşı alacaklarını iddia ederek, "F.Bahçe'den rövanşı alarak, tırmanışımızı sürdüreceğiz. Sadece bizim için değil, karşı taraf için de kolay olmayacak. Sahaya kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.

FİZİKSEL OLARAK YIPRANDILAR

Rakiplerinin Zenit'le zorlu bir Avrupa maçı oynadığının altını çizen Yılmaz, "Fiziksel yıpranmaları olabilir ama moral olarak en üst seviyedeler. Aklımızdaki tüm olumsuz düşünceleri bir tarafa bırakıp, şehir olarak maça yoğunlaşmalıyız. Kadıköy'den en iyi sonucu almamız gerekiyor ve bunu da başaracak güç bizde var" diye konuştu.

HAKEMLER VE VAR KONUŞULMASIN

Celalettin Yılmaz, F.Bahçe maçı sonrası hakemler ve VAR'dan söz edilmesini istemediklerini söyledi. Yılmaz, "Bunları konuşmak, futbol ailesine büyük zarar veriyor" diye yakındı.
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