14 Şubat 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Erol Bulut'tan ilk gol taktiği

Erol Bulut'tan ilk gol taktiği
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2019

, “Son 2-3 maçta hücum ve defansta gayet iyiyiz. İlk golü inşallah biz buluruz. İlginç bir maç izleyebiliriz” diye iddialı konuştu.

'in flaş ekibi , güçlü rakibi 'ı da eli boş göndermek istiyor. Lig ve kupa dahil 12 maçtır bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör , Beşiktaş karşısında takımının dikkat çeken ilk gol istatistiğine güveniyor. 2 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Malatya, öne geçtiği 24 maçta da yenilmedi. Başarılı çalıştırıcı, "Hücumu geliştirmek için her hafta çalışıyoruz. Son 2-3 maçta hücum ve defans anlamında gayet iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirebiliriz. Beşiktaş'ın kalitesi ortada. Kaliteli futbolcuları var. Her maçta olduğu gibi dikkatli olmamız gerekiyor. Sahaya 3 puan için çıkacağız. İlk golü inşallah biz buluruz. İlginç bir 90 dakika izleyebiliriz" diye konuştu.

3 EKSİK, 1 ŞÜPHELİ

Erol Bulut, eksikler hakkında da bilgi verdi. Cezalı olan kaleci Farnolle'nin yerine Ertaç'ın oynayacağını belirten Bulut, sakat Bifouma ve Pereira'nın forma giyemeyeceğini, Kamara'nın durumunun ise belli olmadığını söyledi.
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