Erol Bulut: "Rakip maçın başından beri..."

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 20'nci haftasında sahasında karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Yeni Malatyaspor'u bulunduğu konumdan dolayı tebrik ederek, "İlk 45 dakikada çok önemli. 1-0 öne geçtik. Çok güzel bir golle öne geçtik ve daha sonra da 2 tane çok güzel pozisyonumuz var. Bunları değerlendirebilirdik. İçeri 2-1, 3-1'li skorla da gidebilirdik ama frikikten oyuncunun bireysel yeteneğini ortaya koydu, güzel bir gol attı. Benim için ilk 45 dakika daha önemliydi. İkinci yarı iki teknik adamın biraz daha hem oyuncu değişiklikleriyle, hem biraz daha taktiksel maç haline dönüştü. Neticede 90 dakikaya bakarsan lig 3'üncüsü, deplasmanda oynuyorsun Malatyaspor'a karşı, burada alınan 1 puan bizim açımızdan çok değerli. Oyuncularımı vermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum.







Klasik bir cümle bu ama bizimkisi biraz dışında. Bazı oyuncu arkadaşlar oyun içerisinde farklı farklı yerlerde oynama zorunda kalıyor. Sınırlı bir kadromuz vardı, hem de gücümüz sınırlı. Oyuna giren son iki oyuncunun başka pozisyon oyuncuları ama oyuna başka yerlerde başladılar. Oyun içerisinde aynı şeyi Umut yapıyor, Chery yapıyor, Deniz yapıyor, Levent yapıyor. Bundan dolayı da öz veriyle disiplin içerisinde bunu yapan oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Malatyaspor'a da başarılar diliyorum" dedi.



BULUT: RAKİP MAÇIN BAŞINDA BERİ 1 PUAN İÇİN GELDİĞİNİ BELLİ ETTİ

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut ise, Kayserispor karşısında hedeflerini 3 puan olduğunu belirterek, "Rakip maçın başında gol attı ve belli etti 1 puan için geldiğini. 1-0 öne geçti ve hemen 1-1'i yakaladık. Baskı kurduk, ikinci golü attık ama maalesef ofsayt olan bir pozisyondu. 75 dakika oyunun kontrolü Malatyaspor'da idi. İkinci yarı oynanan futboldan memnunum. Baskılı oynadık, kendini geliştiren bir Malatyaspor var ve geliştirmeye de devam edeceğiz. Yeni gelen arkadaşlar takıma iyi adapte oldu. Bu şekilde devam edeceğiz, hatalarımızdan ders alacağız. Bu şekil devam edeceğiz" dedi.