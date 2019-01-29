29 Ocak 2019, Salı
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Guilherme çıldırttı!
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Karşılaşmanın 20. dakikasında saha bir anda karıştı.
Yeni Malatyasporlu Guilherme, ikili mücadele sırasında Fenerbahçeli Isla'ya yerde kalan takım arkadaşını gösterip, eliyle 'dur' işareti yaptı. Brezilyalı oyuncunun herkesin duraksadığı anda pozisyonu devam ettirmesi ise Soldado ve Isla'yı çıldırttı. Bu üçlü arasındaki tartışma daha sonra diğer oyunculara da sıçradı.
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