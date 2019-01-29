29 Ocak 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Guilherme çıldırttı!

EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Karşılaşmanın 20. dakikasında saha bir anda karıştı.

Yeni Malatyasporlu , ikili mücadele sırasında Fenerbahçeli Isla'ya yerde kalan takım arkadaşını gösterip, eliyle 'dur' işareti yaptı. Brezilyalı oyuncunun herkesin duraksadığı anda pozisyonu devam ettirmesi ise Soldado ve Isla'yı çıldırttı. Bu üçlü arasındaki tartışma daha sonra diğer oyunculara da sıçradı.
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