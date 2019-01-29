29 Ocak 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Mina’dan 1 gol, 1 asist

EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

'un stoperi Arturo Mina savunmadaki görevlerini aksatırken hücumda ise fazla mesaideydi.

'un stoperi Arturo Mina savunmadaki görevlerini aksatırken hücumda ise fazla mesaideydi. Kolombiyalı oyuncu takımının kaydettiği ilk golde kule gibi yükselip kafayla fileleri sarstı. Takımının yediği ikinci golden sonra da hücuma çıkan Mina yine katkı yaptı. Kullanılan serbest vuruşta müthiş yükselip topu Donald'ın önüne indirdi. Donald da tek vuruşla 'i avladı.

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