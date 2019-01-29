29 Ocak 2019, Salı
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Mina’dan 1 gol, 1 asist
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Yeni Malatyaspor'un stoperi Arturo Mina savunmadaki görevlerini aksatırken hücumda ise fazla mesaideydi.
Yeni Malatyaspor'un stoperi Arturo Mina savunmadaki görevlerini aksatırken hücumda ise fazla mesaideydi. Kolombiyalı oyuncu takımının kaydettiği ilk golde kule gibi yükselip kafayla fileleri sarstı. Takımının yediği ikinci golden sonra da hücuma çıkan Mina yine katkı yaptı. Kullanılan serbest vuruşta müthiş yükselip topu Donald'ın önüne indirdi. Donald da tek vuruşla Volkan Demirel'i avladı.
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