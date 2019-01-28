28 Ocak 2019, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Erol Bulut: İyi oynamamamıza rağmen başımız dik ayrılıyoruz

Başımız dik ayrılıyoruz
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 28.01.2019

Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-2 kaybettikleri maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

'in 19'uncu haftasında , deplasmanda 'ye 3-2 mağlup oldu. , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuna istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Bulut, "Oyuna istediğimiz gibi başlamadık, erken bir gol yedik, moralimiz düştü. 1-1'i yakalayıp yine basit bir faulden yediğimiz frikik golüyle 2-1 oldu. 2-2'yi yakaladık. İkinci yarı yine dengeli bir futbol oldu ama golü yedik." dedi.

Artık kovalayan değil de kovalanan takım olduklarını belirten genç hoca, "Bu takım 14-15 ay önce kovalayan bir takımdı, artık kovalanan bir takım haline geldik. İyi oynamamamıza rağmen başımız dik ayrılıyoruz. Yakaladığımız pozisyonlar vardı. Bifouma iyi vursa belki biz kazanabilirdik. Seyirciler için iyi bir maç oldu, beş gol izlediler. Tabii ki kazanmak istemiştik ama hala 3. sırayı koruyoruz. Önümüzdeki hafta maçıyla devam edeceğiz."diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Yeni Malatyaspor İstanbul fobisini yenmek istiyor Yeni Malatyaspor İstanbul fobisini yenmek istiyor
Rizesporda Melnjak ve Azubuike tanıtıldı Rizespor'da Melnjak ve Azubuike tanıtıldı
Bülent Cevahir Yeni Malatyaspor’da Bülent Cevahir Yeni Malatyaspor’da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör