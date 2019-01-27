27 Ocak 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

E.Yeni Malatyaspor İstanbul fobisini yenmek istiyor

Yeni Malatyaspor İstanbul fobisini yenmek istiyor
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2019

ekiplerinden E.Yeni Malatyaspor, ’da galip gelememe şansızlığını karşısında alacağı galibiyetle sonlandırmak istiyor.

'de iyi bir çıkış yakalayan ve 18 haftalık süreçte 32 puan toplayan E.Yeni Malatyaspor, ligin 19. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak. Sarı- kırmızılılar, ligde zor günler geçiren rakibi karşısında 3 puan alarak hem ligdeki çıkışını sürdürmek hem de 'daki galip gelememe şansızlığını ortadan kaldırmak istiyor.

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren E.Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezondan bu yana deplasmanda İstanbul ekiplerine karşı galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar, 2017-2018 sezonunda deplasmanda İstanbul ekiplerine karşı oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetti. Malatyaspor bu maçlarda 'ya 3-2, Fenerbahçe'ye 3-1, 'e 1-0, 'a 3-1, 'a ise 2-0 yenildi.

E.Yeni Malatyaspor bu sezon ise İstanbul deplasmanında şu ana kadar 2 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, ligin beşinci haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, ligin yedinci haftasında ise Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
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