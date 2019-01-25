Çaykur Rizespor'un son transferleri Dario Melnjak ve Okechukwu Azubuike için tanıtım toplantısı düzenledi.

Çaykur Rizespor, sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladığı Mısır Premier League takımlarından Pyramids FC forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike ve 1,5 yıllık anlaşma sağladığı Slovenya'nın Domzale kulübünde forma giyen Hırvatistanlı defans oyuncusu Dario Melnjak için tanıtım toplantısı yaptı. Çaykur Didi Stadında yapılan toplantıda açıklama yapan Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyesi Ali Haydar Er, "Maddi imkanlar ve şartlar olarak bu kadar transferin yeterli olduğuna kanaat getirdik. Yabancı kontenjanımız bayağı kabardı. Bazı arkadaşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Sözleşmeler nedeniyle alırken de gönderirken de kolay bir süreç yaşamıyoruz. Bu süreci hem kulübümüze ağır bir maliyet getirmeden hem futbolcuları da mutlu ederek tamamlamaya çalışıyoruz. Bazı futbolcuları gönderme çalışmalarımız vardır. İsim vermek istemiyoruz. Azubuke sezon sonuna kadar bizimle anlaşma yaptı, güzel katkıları olacaktır. İyi bir karar verdiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Okechukwu Godson Azubuike de "Burada olmaktan çok mutluyum. 2 hafta önce başlamıştık görüşmelere. Daha önce Türkiye'de oynadığım içim Rizespor'u tanıyordum. O yüzden Rizespor'a gelmeyi tercih ettim. Hazırım, buraya oynamak için geldim" diye konuştu.

Dario Melnjak ise Rizespor'da olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirterek, "Karşılıklı olarak birbirimizi çok iyi anladığımız için transfer süreci hızlı geçti. Rizespor'da olduğum için mutluyum. Son bir yılda çok iyi bir sezon geçirmiştim. Buraya hazır geldim. Takıma olabildiğince fazla katkı vermek istiyorum. Bu takımın hakkettiği yerin burası olmadığını düşünüyorum. Hak ettiği yere getirmek için elimden geleni yapacağım. Buraya geldiğim de 53 numaranın şehir, takım ve taraftar için ne kadar değerli olduğunu öğrendim. Bana şans getireceğini düşündüğüm için 53 numarayı seçtim. Umarım hem bana hem takıma faydası olur" ifadelerini kullandı.

Melnjak ve Azubuike Çaykur Didi Stadında Çaykur Rizepsor forması ile poz verdi.