25 Ocak 2019, Cuma
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Bülent Cevahir Evkur Yeni Malatyaspor’da
Giriş Tarihi: 25.01.2019
Evkur Yeni Malatyaspor, Bülent Cevahir’i kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'ta takımın en eskilerinden olan Bülent Cevahir de takımdan ayrıldı. Balıkesir Süper Lige çıktığı zaman Manisaspor'dan kadroya dahil edilen sol bek, takım kaptanlığına kadar yükselmişti. Balıkesirspor Baltok'tan ayrılan Cevahir ile Evkur Yeni Malatyaspor anlaşma yaptı.
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