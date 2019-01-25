25 Ocak 2019, Cuma

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Bülent Cevahir Evkur Yeni Malatyaspor’da

Bülent Cevahir Yeni Malatyaspor’da
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2019

Evkur , ’i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Baltok'ta takımın en eskilerinden olan de takımdan ayrıldı. Süper Lige çıktığı zaman Manisaspor'dan kadroya dahil edilen sol bek, takım kaptanlığına kadar yükselmişti. Balıkesirspor Baltok'tan ayrılan Cevahir ile Evkur anlaşma yaptı.

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