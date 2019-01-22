22 Ocak 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor, Kebano ve Aboubakar ile görüşüyor

Malatyaspor Kebano ve Aboubakar ile görüşüyor
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2019

Evkur , ekibi Fulham'da forma giyen Fransız ile santrfor 'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Hücum bölgesi için transfer görüşmelerini sürdüren Malatyaspor, aradığı isimleri İngiliz ekibi Fulham'da buldu. Sarı kırmızılılar, on numara pozisyonu için ve forvet bölgesi içinse 'yı kadrosuna katmak istiyor.

Her iki oyuncuyla anlaşma sağlayan yönetimin, Fulham kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

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