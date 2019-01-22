22 Ocak 2019, Salı
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Evkur Yeni Malatyaspor, Kebano ve Aboubakar ile görüşüyor
Giriş Tarihi: 22.01.2019
Evkur Yeni Malatyaspor, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Fransız Neeskens Kebano ile santrfor Aboubakar Kamara'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Hücum bölgesi için transfer görüşmelerini sürdüren Malatyaspor, aradığı isimleri İngiliz ekibi Fulham'da buldu. Sarı kırmızılılar, on numara pozisyonu için Neeskens Kebano ve forvet bölgesi içinse Aboubakar Kamara'yı kadrosuna katmak istiyor.
Her iki oyuncuyla anlaşma sağlayan yönetimin, Fulham kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.
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