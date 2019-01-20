20 Ocak 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor’da resml imzalar an meselesi

Malatyaspor’da resml imzalar an meselesi
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2019

ekiplerinden Evkur , temsilcisi Fulham’da forma giyen Fransız on numara ile santrafor ’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Hücum bölgesi için transfer görüşmelerini sürdüren Evkur , aradığı isimleri İngiliz ekibi Fulham'da buldu. Sarı-kırmızılılar, on numara pozisyonu için , forvet bölgesi içinse 'yı kadrosuna katmak istiyor. Her iki oyuncuyla anlaşma sağlayan yönetimin, Fulham kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Neeskens Kebano kimdir?

27 yaşında ve 1.70 boyundaki Kongo uyruklu Fransız oyuncu Neeskens Kebano on numara pozisyonunda oynuyor. Fulham ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kebano, Paris Saint-Germain, SM Caen, KRC Genk ve RSC Charleroi takımlarının formalarını giydi. Kebano, U17, U18, U19 ve U20 Milli Takımları'nda oynadıktan sonra 2014 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın formasını giydi. Premir League'de bu sezon 3 karşılaşmada görev alan Neeskens Kebano, 1 FA Cup, 1'de EFL Cup maçında forma giydi. Kebano, on numara pozisyonunda oynadığı 80 karşılaşmada 19 gol kaydederken, 12'de asist yaptı. Neeskens Kebano'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

Aboubakar Kamara kimdir?

7 Mart 1995 Fransa doğumlu olan 1,77 metre boyundaki santrfor Aboubakar Kamara'nın Fulham ile 30 Haziran 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Monaco, KV Kortrijk, SC Amiens takımlarının da formalarını giyen Kamara, 'de bu sezon 13 karşılaşmada 687 dakika görev aldı ve 3 gol kaydetti. EFL Cup 2 maçta 2 gol atan Fransız golcü, santrafor olarak çıktığı 53 karşılaşmada 17 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Kamara, sağ kanat oynadığı 16 karşılaşmada ise 5 gol atma başarısını gösterdi.

Fulham formasıyla 50 karşılaşmada 12 gol, 2 asist yapan golcü futbolcu, Fransa ekibi Amiens formasıyla 45 karşılaşmada 16 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu. Santrfor bölgesinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Aboubakar Kamara'nın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.



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