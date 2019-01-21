21 Ocak 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Kebano ve Kamara tamam
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 20.01.2019
Malatyaspor, Fulham’dan Fransız golcü Kamara ve Kongolu 10 numara Kebano ile el sıkıştı.
Süper Lig'de ikinci yarıya Göztepe zaferiyle başlayan Yeni Malatyaspor, transferde de hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, Fulham'dan Aboubakar Kamara ve Neeskens Kebano transferinde sona geldi. Sportif Direktör Ali Ravcı, "Biz, Kamara ile anlaştık. Fulham oyuncuyu Championship'te bir takıma göndermek istiyor. Fakat Kamara bizi çok istiyor. Kebano'da da ufak pürüzler var. Olmazsa Kasımpaşa'dan Eduok ya da Ankaragücü'nden Bifouma'dan birisini alacağız" diye müjde verdi. 27 yaşındaki maestro Kebano, bu sezon 5 maçta oynarken, 21 kez Kongo Milli Takımı'nda görev aldı ve 5 gol attı. Santrfor dışında her iki kanatta da görev alabilen 24 yaşındaki Kamara ise bu sezon oynadığı 15 maçta 5 golle takımına katkı sağladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!