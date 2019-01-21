21 Ocak 2019, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Kebano ve Kamara tamam

Kebano ve Kamara tamam
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 20.01.2019

Malatyaspor, ’dan Fransız golcü Kamara ve Kongolu 10 numara Kebano ile el sıkıştı.

'de ikinci yarıya zaferiyle başlayan , transferde de hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, 'dan Aboubakar Kamara ve Neeskens Kebano transferinde sona geldi. Sportif Direktör Ali Ravcı, "Biz, Kamara ile anlaştık. Fulham oyuncuyu Championship'te bir takıma göndermek istiyor. Fakat Kamara bizi çok istiyor. Kebano'da da ufak pürüzler var. Olmazsa Kasımpaşa'dan Eduok ya da Ankaragücü'nden Bifouma'dan birisini alacağız" diye müjde verdi. 27 yaşındaki maestro Kebano, bu sezon 5 maçta oynarken, 21 kez Kongo 'nda görev aldı ve 5 gol attı. Santrfor dışında her iki kanatta da görev alabilen 24 yaşındaki Kamara ise bu sezon oynadığı 15 maçta 5 golle takımına katkı sağladı.
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