19 Ocak 2019, Cumartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Erol Bulut: "Galip geldiğimiz için mutluyuz"

Erol Bulut: Galip geldiğimiz için mutluyuz
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 19.01.2019

'in 18'inci haftasında Evkur , sahasında 'yi 3-2 mağlup etti. Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Evkur Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir maçtan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, şunları söyledi: "Zor bir maçta galip geldiğimizden dolayı mutluyuz. İyi bir ekip, bireysel yetenekleri üst seviyede olan bir ekibe karşı oynadık. Bizim fazla eksiğimiz vardı ama sahaya çıkan ilk 11'imiz sonuna kadar mücadele etti. Sonradan oyuna girenler de iyi katkı sağladı. Üzüldüğüm tek nokta basit hatalardan gol yedik ama 3 gol atıp 3-2 kazandık. Yolumuza galibiyetle başlamak iyi oldu. İnşallah bu galibiyet serisini sürdürürüz."

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