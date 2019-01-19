19 Ocak 2019, Cumartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatyaspor'dan forvete 3 aday

Malatyaspordan forvete 3 aday
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 18.01.2019

Fulham’dan Kamara, ’dan ayrılan Mrabti ve ’dan Söderlund’la ilgilenen Doğu ekibi, üçünden ikisine formayı giydirecek

'de ilk yarıyı sürpriz şekilde 29 puanla kapatan Yeni Malatya, 'da Zamalek takımına sattığı Faslı golcüsü Boutaib'in yerine santrfor arayışlarını dört koldan sürdürüyor. 'de kümede kalma savaşı veren Fulham'da oynayan 23 yaşındaki Aboubakar Kamara'nın yanı sıra 'te 'den Kerim Mrabti ile Norveç'in takımından Alexander Söderlund'la ilgilenen sarı-kırmızılılar, bu transferleri sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor

KAMARA AN MESELESİ

Malatyaspor'un Kamara konusunda oyuncuyla anlaştığı ancak İngiliz kurmaylarla kiralık görüşmelerinin kıran kırana devam ettiği öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut'un alınmasını istediği, daha önce İsveç dışına hiç çıkmayan 24 yaşındaki Mrabti, Djurgarden'da oynadığı 33 maçta 9 gol, 3 asist; Rosenborg'un 31 yaşındaki Norveçli santrforu Söderlund ise 10 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı. Malatyaspor'un önümüzdeki günlerde bu üç isim arasından en az ikisini kadrosuna katacağı bildirildi.

MALATYA'DA İKİ MÜJDE

'yi ağırlayacak Malatya'da sakatlardan gelen iyi haberler sevinç yaşattı. Sakat olan , Rahman Buğra, Guilherme, , Eren Tozlu arasında; Eren ve Guilherme'nin idman eksiği olmasına rağmen oynayacağı belirtildi.

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