Malatyaspordan forvete 3 aday

Malatyaspor'dan forvete 3 aday
Fulham’dan Kamara, Djurgarden’dan ayrılan Mrabti ve Rosenborg’dan Söderlund’la ilgilenen Doğu ekibi, üçünden ikisine formayı giydirecek
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı sürpriz şekilde 29 puanla kapatan Yeni Malatya, Mısır'da Zamalek takımına sattığı Faslı golcüsü Boutaib'in yerine santrfor arayışlarını dört koldan sürdürüyor. İngiltere Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Fulham'da oynayan 23 yaşındaki Aboubakar Kamara'nın yanı sıra İsveç'te Djurgarden'den Kerim Mrabti ile Norveç'in Rosenborg takımından Alexander Söderlund'la ilgilenen sarı-kırmızılılar, bu transferleri sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor
KAMARA AN MESELESİ
Malatyaspor'un Kamara konusunda oyuncuyla anlaştığı ancak İngiliz kurmaylarla kiralık görüşmelerinin kıran kırana devam ettiği öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut'un alınmasını istediği, daha önce İsveç dışına hiç çıkmayan 24 yaşındaki Mrabti, Djurgarden'da oynadığı 33 maçta 9 gol, 3 asist; Rosenborg'un 31 yaşındaki Norveçli santrforu Söderlund ise 10 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı. Malatyaspor'un önümüzdeki günlerde bu üç isim arasından en az ikisini kadrosuna katacağı bildirildi.
MALATYA'DA İKİ MÜJDE
Göztepe'yi ağırlayacak Malatya'da sakatlardan gelen iyi haberler sevinç yaşattı. Sakat olan Adem Büyük, Rahman Buğra, Guilherme, Mustafa Akbaş, Eren Tozlu arasında; Eren ve Guilherme'nin idman eksiği olmasına rağmen oynayacağı belirtildi.
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