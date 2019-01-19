19 Ocak 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 3-2 Göztepe | MAÇ SONUCU

Gol düellosunda kazanan Malatyaspor
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Evkur sahasında 'yi 3-2 mağlup etti.

EVKUR YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

1'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Chebake'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ahmed, son çizgide pasını Ömer Şişmanoğlu'na gönderdi. Ömer Şişmanoğlu, altıpas içinde yaptığı sert şutuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

20'nci dakikada sağ kanattan kullanılan uzun taç atışında Cameron Jerome ceza alanı içinde kafayla topa yükseklik kazandırdı. Ömer Şişmanoğlu'nun üzerinden Berkan, kafayla topu Halil'e indirdi. Halil'in, altıpas gerisinde yerden kalkarken sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu: 1-1.

27'nci dakikada topla birlikte ilerleyen Yasin, ceza yayı içine girmeden sağ ayağıyla sert vurdu. Onun vuruşunda top üstten auta çıktı.

34'üncü dakikada sol kanattan Erkan, son çizgiden yerden ortasını yaptı. Ömer, pasını geriye doğru Donald'a çıkardı. Donald, ceza alanı içinden sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla topu kaleci Beto'nun sağından filelerle buluşturdu: 2-1.

41'inci dakikada Andre Castro'nun pasına Andre Poko, ceza alanı içinden sağ ayağıyla gelişine vuruşunu yaptı, onun vuruşudna top kaleci Farnolle'un sağından ağlarla buluştu: 2-2.

52'nci dakikada sağ kanattan kullanılan korner sonrasında Alpaslan Öztürk'ün Murat Akça'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale nedeniyle, hakem Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Aleksic'in kullandığı penaltıda top, kaleci Beto'nun solundan geçerek ağlarla buluştu: 3-2.

Karşılaşma 'un 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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