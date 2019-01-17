Barış Alıcı: “Stadyumun ambiyansı ve taraftarların coşkusu çok güzeldi”

Evkur Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe’den transferi Barış Alıcı, "Ligin ikinci haftasında burada maç oynamıştık. Stadyumun ambiyansı ve taraftarların coşkusu çok güzeldi. Umarım ikinci devrede de bu ambiyans devam eder, biz de buraya yüzde yüz katkımızı sağlarız" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferleri Barış Alıcı ve Robin Yalçın, Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. E.Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Barış Alıcı, takımın başarısı için elinden gelenin en iyisi yapacağını söyledi. Alıcı, "Takıma Antalya kampında katıldım. Burada da çalışmamıza devam ediyoruz. Burada hem kupa hem de ligde üzerine koyarak devam ettik. Bende elimden gelen bütün katkıyı yüzde yüzümle vereceğim. Malatyaspor camiasını da inşallah bu sene ve ilerleyen dönemlerde en güzel yerlerde görmek için çabalayacağız" diye konuştu.



"Üçüncü sırada olan bir takıma geldim"

Genç oyuncu, sezon sonuna kadar takımın başarısı için elinden geleni yapacağını ifade ederek, "Üçüncü sırada olan bir takıma geldim. Takımdaki sistem ve arkadaşlık gerçekten üst düzey durumda. Ben de bu rekabetin içerisinde performans vereceğime inanıyorum. Buradaki olanaklarda futbolcuların gelişimi için iyi. Bu altı aylık devrede elimden gelenin en iyisini yapacağım sonrasında da güzel günler daha iyi olacak" şeklinde konuştu.



"Stadyumun ambiyansı ve taraftarların coşkusu çok güzeldi"

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Malatya'da E.Yeni Malatyaspor maçına geldiğini anımsatan Alıcı, "Ligin ikinci haftasında burada maç oynamıştık. Stadyumun ambiyansı ve taraftarların coşkusu çok güzeldi. Umarım ikinci devrede de bu ambiyans devam eder, bizde buraya yüzde yüz katkımızı sağlarız" ifadelerini kullandı.



"Göztepe'yle zorlu bir maç oynayacağız"

E.Yeni Malatyaspor'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Robin Yalçın ise, "Çok şükür şimdi buradayım. Kafam rahat. Güzel bir takım. İyi bir arkadaşlık ortamı var" diye konuştu.

Yalçın, ligin ikinci yarısının ilk haftasında Göztepe ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Göztepe'yle zorlu bir maç oynayacağız. Biz çok iyi çalışıyoruz, inşallah 3 puanı da alacağız. İkinci devrenin iyi olmasını diliyorum" dedi.



"Yeni transferim ama benim için bu süreç uzun olmayacak"

Robin Yalçın, takımın teknik patronu Erol Bulut ile ilgili, "Ben Almanya'dan geliyorum, uzun yıllar orada futbol oynadım. Oyun disiplinini biliyorum. Benim için biraz daha kolay olacak. Yeni transferim ama benim için bu süreç uzun olmayacak" diye konuştu.



"Takımımız iyi, inşallah hep birlikte başarılı oluruz"

Forma rekabetine yüzde yüz hazır olduğunu ifade eden Yalçın, "Çaykur Rizespor'dayken burada maç yapmıştık. İyi taraftar var. Takımımız iyi, inşallah hep birlikte başarılı oluruz" açıklamasını yaptı.



"Taktik anlamında çok güçlü bir takım"

Yalçın, bir gazetecinin, 'E.Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de ilk beş içerisinde yer alabilecek kalitede bir takım mı' sorusuna, "Tabi ilk devrede üçüncü pozisyonda olan bir takım. Güçlü ve iyi bir takım. İki haftadır buradayım, taktik anlamında çok güçlü bir takım. Burada olmaktan memnunum. Çok şükür buradayım. Çalışıp, takıma katkı sağlamak istiyorum" cevabını verdi.







