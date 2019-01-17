17 Ocak 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Kamara bombası

Kamara bombası
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2019

Sarı-kırmızılılar, Fulham’da oynayan 23 yaşındaki Fransız yıldızla el sıkıştı. kulübünün, Babel’i almasının da bu transferin önünü açtığı öğrenildi.

Ara dönemini hareketli geçiren 'de ilk yarının flaş ekibi , 'da Zamalek kulübüne sattığı Khalid Boutaib'in yerine aradığı santrfor için rotasını Ada'ya çevirdi. Doğu ekibi, 'de kümede kalma savaşı veren Fulham'ın yıldızı 'yı gündemine aldı. 23 yaşındaki, 1.77 boyundaki Fransız golcü için İngilizlerle yapılan kiralama görüşmelerinde, büyük ilerleme kaydedildiği belirtildi. kulübünün genç golcüsü ile de temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılı kurmayların, ufak tefek pürüzler dışında büyük oranda prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DA PEŞİNDE
Yeni Malatyaspor'un yanı sıra ve G.Saray ile adı anılan Kamara için yönetiminin bugün son bir görüşme daha yapacağı bildirildi. Siyah-beyazlıların Beşiktaş'tan Babel'i kadrosuna katmasının, Kamara transferinin de önünü açtığı ifade edildi. Kontratı 2021'de sona erecek olan yetenekli futbolcu, santrfor dışında her iki kanatta da görev alabiliyor. Sağ ayağını kullanan Kamara, 2017'de Fransız ekibi Amiens'ten 6 milyon euro'ya Fulham'a geçti. Geçen sezon takımının Premier Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Aboubakar Kamara, bu sezon oynadığı 15 maçta 5 golle takımına katkı sağladı.

Aboubakar Kamara, geçen sezon İngiltere Championship'te Fulham ile oynadığı 35 karşılaşmada 7 gol, 2 asistle önemli bir katkı sağladı.

'GÖZTEPE MAÇINDA TRİBÜNLERİ DOLDURUN'
Süper Lig'de ilk yarıda 29 puan toplayan ve averajla 3. sırada bulunan Yeni - -spor, Cumartesi günü 2. devrenin ilk maçında, evinde 13.30'da ligin flaş ekiplerinden ile kozlarını paylaşacak. Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, "İlk maçlar her zaman zor ve önemlidir. Bu anlamda taraftarımıza da büyük görev düşüyor" diye taraftarlardan destek istedi.

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