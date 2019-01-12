12 Ocak 2019, Cumartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Erol Bulut'tan 'istifa' açıklaması

Erol Buluttan istifa açıklaması
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 Giriş Tarihi: 12.01.2019

ekiplerinden Evkur 'un teknik direktörü , hakkında çıkan istifa ettiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Antalya Belek'te ikinci sezon hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü , hakkında ''da avukatı ile görüştükten sonra istifa dilekçesi hazırlandı' ve ''dan teklifler aldı' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Teknik direktör Bulut, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı medya organlarında çıkan 'istifa' haberleri doğru değil" dedi.

Öte yandan, yönetiminin de konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.

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