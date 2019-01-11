11 Ocak 2019, Cuma

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor Ganalı oyuncusu Muniru ile yollarını ayırdı

Malatyasporda Muniru ile yollar ayrıldı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2019

Spor Toto ekibi Evkur , Ganalı orta saha oyuncusu ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.

Süper Ligin ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan E. ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirme adına iç ve dış transfere devam ediyor. 'ın , Khalid Boutaib'in ise ekibi Zamalek'e olmasının ardından önemli bir gelişme de iç transferde yaşandı. Sadık Çiftpınar'ın yerine ile yollarını ayıran ile birlikte Fenerbahçe'den genç savunması Yiğithan Güven'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, hücum bölgesi içinse en az 2 oyuncu daha kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi teknik direktör Erol Bulut'un sunduğu rapor doğrultusunda orta saha oyuncusu ve kanat oyuncusu ile yollarını ayırma kararı almıştı. Kulüpten yapılan açıklamada orta saha oyuncusu Sulley Muniru ile yolların ayrıldığı açıklandı. 27 yaşındaki Ganalı oyuncu, ligin ilk yarısında 5 karşılaşmada sahaya çıkmış ve 131 dakika oyunda kalmıştı. Muniru, 'nda ise 3 karşılaşmada 270 dakika oyunda kaldı.

Dia ile yollar ayrılacak

Evkur Yeni Malatyaspor, sağ kanat oyuncusu İssiar Dia'yla da yollarını ayırmak için gün sayıyor. 32 yaşındaki Senegal asıllı oyuncuya kulüp bulması iletilirken, şuana kadar bir gelişme olmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımla 30 Haziran 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dia, Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla 19 karşılaşmaya çıkarken, 2 asist yaptı. Bu sezon 'de 2 karşılaşmada 85, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada 98 dakika sahada kalan Dia, geçen sezon Süper Lig'de 12 karşılaşmada 569, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada 171 dakika görev almıştı.

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