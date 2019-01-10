Evkur Yeni Malatyaspor’da yeniler çabuk uyum sağladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferleri Barış Alıcı, Mustafa Akbaş ve Robin Yalçın’ın kısa sürede takımla kaynaşması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sarı-kırmızılı takıma hazır gelen 3 yeni transferin performansı da memnun edici düzeyde.

Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Yeni Malatyaspor, devre arası kamp çalışmaları çerçevesinde antrenmanlarına devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna 4 ismi transfer eden Malatya ekibinde, genç savunmacı Yiğithan Güveli henüz kampa katılmadı. Diğer 3 isim Mustafa Akbaş, Barış Alıcı ve Robin Yalçın ise çalışma tempoları ve arkadaşlarıyla uyum konularında teknik heyeti memnun ediyor.



Asist ve gol yenilerden

Hazırlık karşılaşmasında sarı-kırmızılıların Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Robin Yalçın ile Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılan kanat oyuncusu Barış Alıcı, ikinci yarıda oyuna dahil olmuş ve performanslarıyla büyük alkış almıştı. Sarı kırmızılı takım, Barış Alıcı'nın asistinde Robin Yalçın'ın 83.dakikada kaydettiği golle Denizlispor'u 1-0 mağlup etmişti. Yeni Malatyaspor'un yeni transferi olan defans oyuncusu Mustafa Akbaş, hazırlık karşılaşmasında forma giymedi. Akbaş, takımla çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, ligde ilk yarının son haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynanan karşılaşmada hafif bir sakatlık geçiren Guilherme takımla birlikte çalışırken, son durumunun iyi olduğu belirtildi. Kampa geç katılan Arturo Mina da takımla birlikte çalışmalara katılırken, Ekvatorlu oyuncunun fiziksel olarak müsabaka oynayacak düzeyde olduğu ifade edildi.

Bu arada Yeni Malatyaspor Antalya'daki ikinci hazırlık maçını Süper Lig ekibi Bursaspor ile oynayacak. Müsabaka saat 18.00'da başlayacak.

