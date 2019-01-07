07 Ocak 2019, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

Evkur , sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına Belek’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kamp yaptıkları otelin antrenman sahasında Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular antrenmanda kondisyon ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman pas çalışması ile de devam etti.
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