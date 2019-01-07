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Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019
Evkur Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya Belek’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kamp yaptıkları otelin antrenman sahasında Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular antrenmanda kondisyon ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman pas çalışması ile de devam etti.
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