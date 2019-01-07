07 Ocak 2019, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Adil Gevrek: "Nokta transferler yapacağız"

Adil Gevrek: Nokta transferler yapacağız
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

Kulübü Başkanı , devre arası çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirdiklerini belirterek, "Taraftarımız sabırlı olsun, takıma katkı sağlayacak nokta transferler yapacağız." dedi.

, Evkur 'un Spor Toto 'in ilk yarısındaki performansı, devre arası çalışmaları ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-siyahlı takımın son iki sezondur Süper Lig'de mücadele ettiğini anımsatan Gevrek, ligde son derece iyi performans sergilediklerini söyledi.

Gevrek, sezonun ilk yarısını hedefledikleri 27 puanın üzerinde tamamladıklarını dile getirerek, ilk yarı koydukları hedefe ulaştıkları için mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

İyi bir takıma sahip olduklarını anlatan Gevrek, "Sezonun ilk yarısını çok iyi bir yerde tamamladık. Bunun için mutluyuz. Devre arasında takımdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. 'ye, Boutaib ise 'ın Zamalek takımına transfer oldu. Her iki oyuncumuz da takıma önemli katkılar sağladı. Bundan sonraki hayatlarında onlara başarılar diliyorum. Giden futbolcuların yerini dolduracağız." diye konuştu.

"4-5 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Gevrek, devre arası transfer çalışmalarını, tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"'daki kamp çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemi en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Devre arası transfer dönemi çok zor. Ancak yine de bu dönemi en iyi bir şekilde kapatmak istiyoruz. Teknik heyetimizin raporları doğrultusunda 4-5 transfer yapacağız. Taraftarımız sabırlı olsun, takıma katkı sağlayacak nokta transferler yapacağız. Yeni transferleri kampa yetiştirerek takıma çabuk uyum sağlamalarını hedefliyoruz."

Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferiyle kadrolarına kattıkları Yiğithan Güveli ve Barış Alıcı'nın, takımın Antalya'daki kampına katılarak antrenmanlara başladığını kaydetti.

"İKİNCİ YARIDA DAHA BAŞARILI OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Devre arası transfer dönemini verimli şekilde kapatmak istediklerini bildiren Gevrek, "Sezonun ilk yarısını çok iyi yerde tamamladık. Transferleri hızlıca gerçekleştirip, sezonun ikinci yarısına en iyi şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Sezonun ikinci yarısı daha zorlu geçecek. Yapacağımız transferlerle kadromuzu güçlendirerek, ikinci yarıda daha başarılı olmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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