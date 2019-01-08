Malatya’dan çifte bomba
Malatyaspor, Trabzon’dan ayrılan Mustafa Akbaş ve Rizespor ile kontratını sonlandıran Robin Yalçın’ı transfer etti. Sadık’la takas edilen Barış da imzaladı
Sadık Çiftpınar ve Boutaib'i satan Y.Malatyaspor, transferde düğmeye bastı. Sarı- kırmızılılar, Sadık'ın yerine Trabzonspor'dan ayrılan Mustafa Akbaş'ı kadrosuna kattı. Bu sezon bordomavililerde 4 maçta oynayan, Beşiktaş'ın da ilgilendiği 28 yaşındaki stoperle 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-kırmızılılar, bir diğer transferi ise orta sahaya gerçekleştirdi. Malatya, Ç.Rize ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Robin Yalçın da 2.5 yıllık imzayı attı. 4 yıldır Karadeniz ekibinde forma giyen 24 yaşındaki genç orta saha, ilk yarıda 15 maçta ter döktü ve 1 kez ağları havalandırdı. Sadık Çiftpınar'a karşılık F.Bahçe'den kiralanan kanat oyuncusu Barış Alıcı da sarıkırmızılı formayı sırtına geçirdi
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