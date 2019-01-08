08 Ocak 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatya’dan çifte bomba

Malatya’dan çifte bomba
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2019

Malatyaspor, ’dan ayrılan ve Rizespor ile kontratını sonlandıran ’ı etti. Sadık’la takas edilen Barış da imzaladı

ve Boutaib'i satan Y.Malatyaspor, transferde düğmeye bastı. Sarı- kırmızılılar, Sadık'ın yerine 'dan ayrılan 'ı kadrosuna kattı. Bu sezon bordomavililerde 4 maçta oynayan, 'ın da ilgilendiği 28 yaşındaki stoperle 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-kırmızılılar, bir diğer transferi ise orta sahaya gerçekleştirdi. , Ç.Rize ile sözleşmesini karşılıklı fesheden da 2.5 yıllık imzayı attı. 4 yıldır ekibinde forma giyen 24 yaşındaki genç orta saha, ilk yarıda 15 maçta ter döktü ve 1 kez ağları havalandırdı. Sadık Çiftpınar'a karşılık F.Bahçe'den kiralanan kanat oyuncusu Barış Alıcı da sarıkırmızılı formayı sırtına geçirdi

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