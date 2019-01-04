04 Ocak 2019, Cuma

EVKUR YENİ MALATYASPOR

E.Yeni Malatyaspor ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdürüyor

Yeni Malatyaspor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 04.01.2019

Ligin ilk yarısında 29 puan toplayan ve averajla üçüncü sırada yer alan E.Yeni Malatyaspor hazırlıklarına Belek’te devam ediyor. , ikinci yarı hazırlıkları kapsamında akşam bir çalışma gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular güç, kuvvet ve pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı. Antrenmana izinli olan Guilherme ve Mina katılmazken, iki oyuncunun bugün 'da olmalarının beklendiği ifade edildi.

12 Ocak'a kadar kamp çalışmalarına devam edecek olan 13 Ocak'ta 'da Bodrumspor ile kupada oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
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