03 Ocak 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Boutaib’in yerine Larin

Boutaib’in yerine Larin
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 02.01.2019

Faslı golcüsünü satan Evkur , 'ın genç forveti Larin’i gündemine aldı

, transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılıların geçen sezon bonservissiz aldığı Khalid Boutaib için ekibi Zamalek ile her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Bonuslarla birlikte 3.5 milyon euro kazanacağı öğrenilen Malatyaspor'un bu gelişmenin ardından forvet bölgesine edeceği futbolcu sayısını 2'ye yükselttiği, bu isimlerden birisinin de 'ta gözden düşen Kanadalı golcü Cyle Larin olabileceği bildirildi. Genç santrforun, kiralık olarak takımda düşünüldüğü kaydedildi

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