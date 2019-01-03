03 Ocak 2019, Perşembe
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Boutaib’in yerine Larin
Giriş Tarihi: 02.01.2019
Faslı golcüsünü satan Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ın genç forveti Larin’i gündemine aldı
Yeni Malatyaspor, transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılıların geçen sezon bonservissiz aldığı Khalid Boutaib için Mısır ekibi Zamalek ile her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Bonuslarla birlikte 3.5 milyon euro kazanacağı öğrenilen Malatyaspor'un bu gelişmenin ardından forvet bölgesine transfer edeceği futbolcu sayısını 2'ye yükselttiği, bu isimlerden birisinin de Beşiktaş'ta gözden düşen Kanadalı golcü Cyle Larin olabileceği bildirildi. Genç santrforun, kiralık olarak takımda düşünüldüğü kaydedildi
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