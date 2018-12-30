30 Aralık 2018, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatya Stadı'nda grafiti çalışması

Yeni Malatya Stadında grafiti çalışması
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2018

takımlarından Evkur 'un stadının soyunma odası koridorları ve futbolcu çıkış tüneline "kaplan" ve " Malatyaspor" temalı grafiti yapıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Evkur yönetimi tarafından 'dan kente davet edilen grafiti sanatçıları ve Zülfiye Yıldırım, Yeni Stadı'nın soyunma odası koridorlarını ve futbolcu çıkış tünelini sprey boyalarla renklendirdi.

Tarık Yıldırım, 4 kişilik bir ekiple 10 günlük bir çalışmanın ardından güzel bir iş çıkardıklarını belirterek, grafitiyi hayata geçirmeden taslak çalışması yaptıklarını ifade etti.

Grafiti çalışmasının son hali için ortak karar alındığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sarı-siyahlı takımdan bazı futbolcular belirlendi ve onları grafitiye koyduk. Yeni Malatyaspor'un renklerini özellikle sarı-kırmızı ve siyahı duvarlara orantılı işledik. Kaplan olmazsa olmazımızdı onu da ekledik büyük bir şekilde. Gayet muhteşem durdu diyebilirim. Sol tarafa vektörel kaplan çizdik. Kapı kenarlarına karşılıklı realistlik kaplanlar çizdik. Rakip takım için yazdığımız sloganlar, çizdiğimiz resimler dezavantaj olacak. Zaten bir insan bir mekana girdiğinde ilk oranın atmosferi olarak duvarlarına bakar. Duvardan başka bir şey yoktur zaten mekanda ama Yeni Malatyaspor taraftarları ve futbolcuları için bir moral olacaktır."

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