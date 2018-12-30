30 Aralık 2018, Pazar
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Djédjé iddiası
Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen E.Y. Malatyaspor'da yönetim, çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un verdiği rapor doğrultusunda görüşmelerini sürdüren yönetimin transfere hız verdiği öğrenildi.
Devre arasına girilmesiyle birlikte transfer söylentileri her geçen gün artmaya başladı. Sadık Çiftpınar'ın transferi için Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Malatyaspor'un gündemine, MKE Ankaragücü'nün Fildişli ön liberosu Brice Dja Djédjé'yi aldığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Brice Dja Djédjé için henüz bir girişimde bulunulmazken, Ankaragücü'nün bu transferden en az 2,5 milyon Euro gelir sağlamak istediği öğrenildi.
MKE Ankaragücü ile 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda 10 karşılaşmada forma giydi ve 840 dakika sahada kaldı.
E.Yeni Malatyaspor’dan transfer atağı
Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 Giriş Tarihi: 30.12.2018
Evkur Yeni Malatyaspor’un Sadık Çiftpınar’ın yerine Trabzonspor ile yollarını ayıran Mustafa Akbaş’ı kadrosuna dahil etmeyi düşünüyor.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken E.Y. Malatyaspor, devre arası transfer döneminde de en çok hareketlilik yaşanan kulüpler arasında yer alıyor. Takımın genç stoperi Sadık Çiftpınar'ı transfer etmek için Beşiktaş'la birlikte Fenerbahçe'nin de devreye girmesinin ardından Malatyaspor, savunmaya takviye için arayış içerisine girdi. Sadık'ın devre arasında bu iki ezeli rakipten birine transfer olmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-kırmızılı yönetim ise genç stoperin yerini son olarak Trabzonspor'un formasını giyen Mustafa Akbaş ile doldurmak istediği öğrenildi.
Djédjé iddiası
Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen E.Y. Malatyaspor'da yönetim, çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un verdiği rapor doğrultusunda görüşmelerini sürdüren yönetimin transfere hız verdiği öğrenildi.
Devre arasına girilmesiyle birlikte transfer söylentileri her geçen gün artmaya başladı. Sadık Çiftpınar'ın transferi için Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Malatyaspor'un gündemine, MKE Ankaragücü'nün Fildişli ön liberosu Brice Dja Djédjé'yi aldığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Brice Dja Djédjé için henüz bir girişimde bulunulmazken, Ankaragücü'nün bu transferden en az 2,5 milyon Euro gelir sağlamak istediği öğrenildi.
MKE Ankaragücü ile 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda 10 karşılaşmada forma giydi ve 840 dakika sahada kaldı.
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