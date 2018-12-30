30 Aralık 2018, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

E.Yeni Malatyaspor’dan transfer atağı

Yeni Malatyaspor’dan transfer atağı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 Giriş Tarihi: 30.12.2018

Evkur ’un ’ın yerine ile yollarını ayıran ’ı kadrosuna dahil etmeyi düşünüyor.

'in ilk yarısında yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken E.Y. Malatyaspor, devre arası döneminde de en çok hareketlilik yaşanan kulüpler arasında yer alıyor. Takımın genç stoperi 'ı transfer etmek için 'la birlikte 'nin de devreye girmesinin ardından Malatyaspor, savunmaya takviye için arayış içerisine girdi. Sadık'ın devre arasında bu iki ezeli rakipten birine transfer olmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-kırmızılı yönetim ise genç stoperin yerini son olarak 'un formasını giyen ile doldurmak istediği öğrenildi.

Djédjé iddiası
Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen E.Y. Malatyaspor'da yönetim, çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un verdiği rapor doğrultusunda görüşmelerini sürdüren yönetimin transfere hız verdiği öğrenildi.

Devre arasına girilmesiyle birlikte transfer söylentileri her geçen gün artmaya başladı. Sadık Çiftpınar'ın transferi için Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Malatyaspor'un gündemine, 'nün Fildişli ön liberosu Brice Dja Djédjé'yi aldığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Brice Dja Djédjé için henüz bir girişimde bulunulmazken, Ankaragücü'nün bu transferden en az 2,5 milyon Euro gelir sağlamak istediği öğrenildi.

MKE Ankaragücü ile 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda 10 karşılaşmada forma giydi ve 840 dakika sahada kaldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Adil Gevrekten Sadık Çiftpınar açıklaması Adil Gevrek'ten Sadık Çiftpınar açıklaması
Adil Gevrekten Sadık Çiftpınar açıklaması Adil Gevrek'ten Sadık Çiftpınar açıklaması
Süper Lig’in en ekonomik takımı E.Yeni Malatyaspor Süper Lig’in en ekonomik takımı E.Yeni Malatyaspor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör