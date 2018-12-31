31 Aralık 2018, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatya’ya Kongolu sol açık

Malatya’ya Kongolu sol açık
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 Giriş Tarihi: 30.12.2018

Y., ’de B.Yehuda’da oynayan 22 yaşındaki Tchibota ile el sıkıştı

İlk yarıya damga vuran takımlardan Y.Malatyaspor, sezon sonunda hedeflediği noktada olmak için transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, 'de Bnei Yehuda takımında forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mavis Tchibota ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2021'de sona erecek Kongolu genç futbolcu, bu sezon 14 lig maçında 6 gol 3 asist yaptı. Malatyasporlu kurmayların, İsrailli yetkililerle kıran kırana bir pazarlığa giriştiği bildirildi. Öte yandan , ve F.Bahçe'nin istediği stoper Sadık Çiftpınar'ın yerine takviye arayışlarına başladı. Doğu ekibinin genç stoperin yerini, 'dan ayrılan stoper ile doldurmak istediği ifade edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Yeni Malatyaspor’dan transfer atağı Yeni Malatyaspor’dan transfer atağı
Yeni Malatya Stadında grafiti çalışması Yeni Malatya Stadı'nda grafiti çalışması
Yeni Malatyaspor’dan transfer atağı Yeni Malatyaspor’dan transfer atağı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör