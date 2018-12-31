Malatya’ya Kongolu sol açık
Y.Malatya, İsrail’de B.Yehuda’da oynayan 22 yaşındaki Tchibota ile el sıkıştı
İlk yarıya damga vuran takımlardan Y.Malatyaspor, sezon sonunda hedeflediği noktada olmak için transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, İsrail'de Bnei Yehuda takımında forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mavis Tchibota ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2021'de sona erecek Kongolu genç futbolcu, bu sezon 14 lig maçında 6 gol 3 asist yaptı. Malatyasporlu kurmayların, İsrailli yetkililerle kıran kırana bir pazarlığa giriştiği bildirildi. Öte yandan Malatya, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin istediği stoper Sadık Çiftpınar'ın yerine takviye arayışlarına başladı. Doğu ekibinin genç stoperin yerini, Trabzonspor'dan ayrılan stoper Mustafa Akbaş ile doldurmak istediği ifade edildi.
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