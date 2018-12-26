Malatyasporda hedef 4 transfer

Evkur Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut yönetimden en az 4 transfer istedi

Süper Lig'de ilk yarıyı 3. sırada bitiren Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, en az 4 transferin yapılması yönünde yönetime rapor sunduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Transferle ilgili lig devam ederken başkanıma söyledim, 'en az 4 transfer yapalım' diye. Bu 5 de olabilir. Bu anlamda 4 ya da 5 transfer yapacağız. Oyuncu almamız gerekiyor ki mevcut yerimizi koruyalım ya da ilk 6'nın içerisinde yer alalım. O yüzden transfer şart. Umut ediyorum ki başkan ve yönetim bu transferleri en kısa süre içerisinde gerçekleştirirler" ifadelerini kullandı.



PAZDAN HEYECANI

Malatya, herhangi bir aksilik çıkmazsa ilk transferini Pazdan'la yapacak. Polonya'da L.Varşova'da oynayan 31 yaşındaki Polonyalı stoperle anlaşan sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun yolunu gözlüyor. Erol Bulut'un istediği isimlerden olan Pazdan'ın, 2 Ocak'ta Antalya'nın Belek ilçesinde başlayacak kampa katılması bekleniyor.