27 Aralık 2018, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Süper Lig’in en ekonomik takımı E.Yeni Malatyaspor

Süper Lig’in en ekonomik takımı E.Yeni Malatyaspor
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2018

’in ilk yarısına performansıyla damga vuran Evkur , bonservis ücretine en az para harcayan kulüp unvanını elinde bulunduruyor.

Geçen sezon maliyeti yüksek olan Barazite, Diallo, Gilberto, Dening, , Doria ve Aly Cissokho gibi oyuncuları elinden çıkaran sarı-kırmızılı kulüp, genç Nijeryalısı Azubuike'yi de 2 milyon Euro'ya satarak kasasını doldurdu.

'de en az borcu bulunan 3 kulüpten birisi olan ekibi, geçen sezon transferde izlediği sıfır bonservis maliyeti politikasıyla da bu başarılı tabloyu taçlandırdı.

Sezon başında Benevento'dan kiralanan Guilherme ligin en iyi orta saha oyuncularından olurken, St.Gallen'den alınan sağ kanat Danijel Aleksic ise 6 gol ve 2 asistle oynadı. Tondela'dan Sulley Muniru, 'nin bıraktığı , Kızılyıldız'ın bıraktığı Mitchell Donald, 'un elden çıkardığı ve 'nın elinden çıkardığı Ahmet Ildiz ilk yarıda sarı-kırmızılı formayla tam verim alınan isimler oldu.

E., transfermarkt verilerine göre 18 milyon Euro ile ligin kadro değeri en düşük takımına sahip. Buna rağmen başarılı kadro mühendisliği sayesinde ligin en dikkat çeken takımlarından biri olan Malatya ekibi, devre arası politikasını da yine bonservisi olmayan oyunculara göre belirleme kararı aldı.
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