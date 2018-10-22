"Puan kaybı bizim için iyi olmadı"
Evkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda 1-0 yenildikleri MKE Ankaragücü maçında kötü oynadıklarını söyledi.
Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü maçında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti.
MKE Ankaragücü maçından mağlubiyetle dönmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Gündüz, "Milli maç arasının ardından takımın ilk maçında puan kaybetmesi taraftarı üzdü. MKE Ankaragücü karşısında kötü oynadık. Puan kaybı bizim için iyi olmadı. En az bir puan almalıydık." değerlendirmesinde bulundu.
Gündüz, ligde oynayacakları 3 maçın kendileri için zorlu geçeceğini belirterek, "Ligde zorlu maçlar var. Bu hafta Türk futbolunun lokomotif takımlarından Galatasaray'ı konuk edeceğiz. Ardından Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor ile karşılaşacağız. Şimdi bu 3 takımdan nasıl puan alacağımızın hesaplarını yapacağız. Bu karşılaşmalardan en az 5 puan almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.
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