    22 Ekim 2018, Pazartesi

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    "Puan kaybı bizim için iyi olmadı"

    Puan kaybı bizim için iyi olmadı
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, 'in 9. haftasında deplasmanda 1-0 yenildikleri maçında kötü oynadıklarını söyledi.

    ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz: " karşısında kötü oynadık"

    Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü maçında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti.

    MKE Ankaragücü maçından mağlubiyetle dönmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Gündüz, "Milli maç arasının ardından takımın ilk maçında puan kaybetmesi taraftarı üzdü. MKE Ankaragücü karşısında kötü oynadık. Puan kaybı bizim için iyi olmadı. En az bir puan almalıydık." değerlendirmesinde bulundu.

    Gündüz, ligde oynayacakları 3 maçın kendileri için zorlu geçeceğini belirterek, "Ligde zorlu maçlar var. Bu hafta Türk futbolunun lokomotif takımlarından 'ı konuk edeceğiz. Ardından Aytemiz Alanyaspor ve ile karşılaşacağız. Şimdi bu 3 takımdan nasıl puan alacağımızın hesaplarını yapacağız. Bu karşılaşmalardan en az 5 puan almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.



    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
    Süper Ligde son puan durumu Süper Lig'de son puan durumu
    Erol Bulut: “3 puan almak için gelmiştik” Erol Bulut: “3 puan almak için gelmiştik”
    Ankaragücü, Malatyasporu tek golle geçti Ankaragücü, Malatyaspor'u tek golle geçti
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör