E.Y. Malatyaspor’da Galatasaray mesaisi başladı
Süper Lig’de geride kalan 9 haftada aldığı 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 de beraberlikle 12 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, 10. haftada sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarının startını verdi.
E.Y. Malatyaspor'da Galatasaray mesaisi başladı
Doğu ekibinde geçirdiği operasyon sonrası henüz çalışmalara başlayamayan forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu dışında sarı kart cezalısı Arturo Mina da pazar günü oynanacak Galatasaray müsabakasında forma giyemeyecek. Son haftalardaki kötü gidişattan dolayı morallerin bozuk olduğu sarı-kırmızılı takımda, Erol Bulut bir toplantı yaparak futbolculara bazı uyarılarda bulundu. Ankaragücü maçında yapılan hataları anlatarak, bir daha tekrarlanmaması konusunda uyarılarda bulunan genç teknik adam, son haftalarda kaybedilen puanların telafisi adına da Galatasaray maçının kendileri için bir fırsat olduğunu paylaştı.
Malatya temsilcisinde kart cezalısı Arturo Mina'nın yerine Galatasaray müsabakasında Murat Akça'nın görev yapacağı, teknik heyetin tecrübeli futbolcuyla görüşüp maça en iyi şekilde hazırlanmasını ilettiği bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!