21 Ekim 2018, Pazar
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Erol Bulut: “Buraya 3 puan almak için gelmiştik”
Giriş Tarihi: 21.10.2018
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 kaybettikleri MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada “Buraya 3 puan almak için gelmiştik” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maç ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Bulut, "Zor bir mücadele olacağını biliyorduk. Biz buraya 3 puan almak için gelmiştik. Biraz geç yani golden sonra uyandık. İkinci yarı çok baskılı oynadık ve kalemize tek bir şut var. Direkten dönen topumuz var. Zorunlu değişiklikler yaptık. Futbolcularım elinden geleni yaptı. Sonuç olarak golü bulamadık ve golü bulamayınca mağlup olduk" ifadelerini kullandı.
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