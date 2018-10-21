    21 Ekim 2018, Pazar

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    Erol Bulut: “Buraya 3 puan almak için gelmiştik”

    Erol Bulut: “3 puan almak için gelmiştik”
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Giriş Tarihi: 21.10.2018

    Evkur Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 kaybettikleri maçı sonrası yaptığı açıklamada “Buraya 3 puan almak için gelmiştik” dedi.

    'in 9. haftasında Evkur , Başkent temsilcisi 'ne konuk oldu. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maç ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Bulut, "Zor bir mücadele olacağını biliyorduk. Biz buraya 3 puan almak için gelmiştik. Biraz geç yani golden sonra uyandık. İkinci yarı çok baskılı oynadık ve kalemize tek bir şut var. Direkten dönen topumuz var. Zorunlu değişiklikler yaptık. Futbolcularım elinden geleni yaptı. Sonuç olarak golü bulamadık ve golü bulamayınca mağlup olduk" ifadelerini kullandı.

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