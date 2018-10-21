    21 Ekim 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Ankaragücü - Evkur Yeni Malatyaspor | CANLI

    Ankaragücü - Malatyaspor | CANLI
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    Spor Toto Süper Ligin 9. haftasında ile Evkur Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

    Liglere milli maçlar nedeniyle verilen bir haftalık aranın tamamlanmasının ardından gözler 9. haftadaki maçlara çevrildi. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında ile Evkur karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

    İLK 11'LER

    Ankaragücü: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Faty, Djedje, Cerci, İlhan, Kenan, Kubilay​

    Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Buğra, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Pereira, Adem Büyük




    5 haftada 1 galibiyet
    Yerni Malatyaspor, Süper Lig'de 8 haftalık bölümde 12 puan topladı. Geride kalan 8 maçta 3 kez galip gelen sarı-kırmızılılar, 3 maçta berabere kalırken 2 mücadeleyi kaybetti. Malatya temsilcisi, bu 8 karşılaşmada rakiplerine 11 gol attı, kalesinde ise 9 gol gördü. Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de oynadığı son

    5 müsabakada ise sadece 1 kez galip gelebildi. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2'de mağlubiyet alarak, 5 puan toplayabildi.

    Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar 4 deplasman maçına çıktı. Söz konusu müsabakalardan 1 galibiyet çıkaran Malatya ekibi, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deplasmanda şu ana kadar 5 puan toplayan sarı-kırmızılılar, ligde deplasmanda en çok puan toplayan 8 takım arasında yer alıyor.

    Başkentte bazı yollar trafiğe kapatıldı

    MKE Ankaragücü- Malatyaspor maçı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 11.00'den itibaren, bazı yolların trafik akışında düzenleme yapıldı.

    Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 16.00'da, Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafik akışında düzenleme olacak.

    Buna göre, saat 11.00'den, müsabakanın başlayacağı saate kadar Ankara-Ayaş Bulvarı (D-140) bölünmüş yolunun Ayaş istikametinden gelen trafik akımının, Jandarma kavşağından başlayarak Sincan Organize Sanayi kavşağına kadar olan bölümü, gidiş-geliş şeklinde iki yönlü sağlanacak.

    Saat 17.00'den itibaren ise müsabaka sonrası dağılım tamamlanıncaya kadar Ankara-Ayaş Bulvarı (D-140) bölünmüş yolunun Ankara şehir merkezi istikametinden gelen trafik akımının, Sincan Organize Sanayi kavşağından itibaren Jandarma kavşağına kadar olan bölümü, gidiş-geliş şeklinde iki yönlü çalıştırılacak.

    Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları gerektiği bildirildi.

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