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Zorlu karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.
Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul’a puan için gitti
Giriş Tarihi: 30.09.2018
Spor Toto Süper Ligin 7. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan E. Y. Malatyaspor, bu zorlu deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren rakibine sürpriz yapmayı planlıyor.
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir müsabakası için İstanbul'a gitti. Kafilede forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu yer almazken, durumları merak edilen Aleksic ve Rahman'ın oynayabilecek durumda oldukları belirtildi. Ligde geçen sezondan bu yana İstanbul deplasmanlarından puan çıkaramayan sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertliler ile oynayacağı karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde Başakşehir maçının son çalışmasını yapan Malatya temsilcisinde moraller yüksek.
Zorlu karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.
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