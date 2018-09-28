Evkur Yeni Malatyasporda Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Evkur Yeni Malatyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde yapılan antrenmana Ömer Şişmanoğlu dışındaki bütün futbolcular katıldı.
Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Aleksic'in özel bir bandajla çalıştığı idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleri ve istasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çift kaleyle sona erdi.
Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı çalışmayla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.
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