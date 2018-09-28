    28 Eylül 2018, Cuma

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    Evkur Yeni Malatyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

    Evkur Yeni Malatyasporda Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Giriş Tarihi: 28.09.2018

    Evkur , 'in 7. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    Spor Toto 'in 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde yapılan antrenmana dışındaki bütün futbolcular katıldı.

    Geçtiğimiz hafta müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Aleksic'in özel bir bandajla çalıştığı idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleri ve istasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çift kaleyle sona erdi.

    Evkur , yarın yapacağı çalışmayla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
    Yeni Malatyasporda hedef deplasmandan puanla dönmek Yeni Malatyaspor'da hedef deplasmandan puanla dönmek
    Spor Toto Süper Ligde görünüm Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    Malatyaspor 3 puanı tek golle aldı Malatyaspor 3 puanı tek golle aldı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör