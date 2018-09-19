Yeni Malatyasporlu futbolcular, Çaykur Rizespor maçına odaklandı

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Sadık Çiftpınar ve Murat Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cumartesi günü sahalarında Çaykur Rizespor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı futbolcular, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İç sahada Atiker Konyaspor'a mağlup olduklarını ve bunun telafisi için Beşiktaş deplasmanına çıktıklarını anlatan Sadık, güçlü rakipleri karşısında ligdeki en iyi futbollarını sergilediklerini kaydetti.

Sadık, büyük takımların en ufak hatayı değerlendirdiğini belirterek, "Bence yediğimiz ilk golde faul vardı. Kameralı sistemde bile bu görünmüyorsa söylenecek pek bir şey yok. Biz hatalar yapmayacağız. Yaptığımız hatalardan ders çıkarıp buradaki Rizespor maçına en iyi şekilde hazırlanıp taraftarlarımızın gönlünü almak istiyoruz." diye konuştu.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini değerlendiren 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a saygılarının olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizi Avrupa'da temsil ediyorlar ama biz de burada ekmek kazanıyoruz, çocuklarımıza rızık götürüyoruz. Orada çok iyi mücadele verirken 52. dakikada ben hocaya yalvardım, 'Hocam pozisyonu izle bir.' dedim. İlginç bir şekilde izlemelerine rağmen onayı verdiler. Söyleyecek pek fazla bir şey yok. Biz VAR'ı da hakemleri de rakiplerimizi de yeneceğiz. Alacağımız en yüksek puanları alıp Malatyaspor'umuzu en iyi yerlere getireceğiz."

- Murat Yıldırım: "İyi oyundan sonra yenilmemiz üzdü"

Malatya ekibinin deneyimli orta sahası Murat Yıldırım ise Beşiktaş karşısında sergiledikleri iyi futbola rağmen yenilmenin kendilerini üzdüğünü belirtti.

Sezona sakatlıkla başladığını anlatan Murat, Beşiktaş müsabakasında güzel bir mücadele verdiklerini aktararak, "Aslında maç istediğimiz gibi geçti ama golü bulmak isterken kalemizde golü gördük. Golü yedikten sonra daha çok açıldık ama olmadı. Normalde yenilebilirsin ama böyle bir oyundan sonra yenilmemiz bizi çok üzdü. Biz artık bu haftayı düşünüyoruz. Eğer Rizespor'dan 3 puanı alırsak bizim için güzel bir galibiyet olacak ve bizi iyi yerlere taşıyacak." ifadelerini kullandı.