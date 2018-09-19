Erol Bulut: "Gary Medel'e gereksiz yere kırmızı kart verildi"
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Gary Medel’e gösterilen kart bence doğru değil. Gereksiz yere kırmızı kart verildi” diye konuştu
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Beşiktaş maçında rakip futbolcu Gary Medel'in gördüğü kartın gereksiz olduğunu söyledi. Bulut, "Adaletli olmamız, doğruysa doğruyu, yanlışsa yanlışı konuşmamız lazım. Medel'e verilen kart bence doğru değil. Gereksiz yere kırmızı kart verildi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş, Yeni Malatya maçında kırmızı kart gören ve F.Bahçe maçında forma giyemeyecek olan Medel için TFF'ye iptal başvurusu yaptı. Derbide cezalı duruma düşen Medel'e çıkartılan kırmızı kartla ilgili olarak yönetici Candaş Tolga Işık, "Medel'in ikinci sarı kartına 'bu sarı karttı' diyen var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Niye bunların hepsi Beşiktaş maçlarına denk geliyor" ifadelerini kullanırken; Medel'in gördüğü kırmızı kart pozisyonu üzerinden sistemi değerlendiren teknik direktör Şenol Güneş de "Sarı, kırmızıya döndüğünde bakmakta fayda var. Medel'in pozisyonunda ne sarısı faul bile yok" açıklamasını yapmıştı.
AYAK DEĞİL ELLE FAUL YAPTI
Hakem Halil Umut Meler'in, Medel'i ihraç kararı kamuoyunda tartışmasız "yanlış karar" olarak değerlendirilmesine karşılık, genç hakemin Şilili yıldıza çıkarttığı ikinci sarı kartın gerekçesinin Medel'in, rakibi Boutaib'in ayağını eliyle tutması olduğu ortaya çıktı. Medel'in Malatyalı futbolcunun ayağına hiç bir müdahalesi olmamasından dolayı gösterdiği karttan dolayı eleştirilen Meler, bu konuda verdiği raporda, "...Beşiktaş'ın 6 sırt numaralı oyuncusunu (Gary Medel) Malatyaspor'un 9 sırt numaralı oyuncusunun topu kurtarmasından sonra (Khalid Boutaib) sağ eliyle rakibinin sol ayak bileğinden kavrayarak atağa kalkmasını - gitmesini engellediği için ikinci sarı kartı çıkartarak oyundan ihraç ettim" şeklinde sözlere yer verdiği belirlendi.
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