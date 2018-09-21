Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: "VAR, Anadolu takımları için çok önemli"

Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut ile futbolcular Adem Büyük, Khalid Boutaib ve Issiar Dia, kentteki bir alışveriş merkezinde taraftarlarla imza gününde bir araya geldi. Bulut ve futbolcular, kendilerine yöneltilen soruları cevapladıktan sonra taraftarların formalarını imzaladı.

Alışveriş merkezi içerisinde bulunan ve Evkur Yeni Malatyaspor'un ürünlerini satıldığı mağazayı ziyaret eden Gevrek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarların mağazadan ürün alarak takımlarına katkı sağladıklarını belirtti.

Taraftarın takımın en büyük gücü olduğunu kaydeden Adil Gevrek, elde ettikleri başarılarda en büyük payın taraftarlara ait olduğunu söyledi.

Sezona iyi başladıklarını ancak iç sahada bir maç kaybettiklerini anımsatan Gevrek, yarın oynayacakları Çaykur Rizespor maçında galibiyeti hedeflediklerini ifade etti.

Gevrek, alınan galibiyetlerde taraftarın çok büyük bir rolü olduğunu vurgulayarak, "Taraftarın sahip çıkması, stada gelmesi çok önemli. Çaykur Rizespor karşılaşmasını kazanmak istiyoruz. Kazanmak için de taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Yarın bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz." diye konuştu.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Gevrek, şunları kaydetti:

"En çok VAR sistemine başvurulan maç, Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçıydı. Orada adaletli bir şekilde tecelli etti. Tabii VAR sistemi belki yüzde yüz adaleti sağlayamaz ama en azından yüzde 80-90 sağlar diye düşünüyorum. VAR sistemi daha yeni olduğu için alışmak belki zor olur ama özellikle Anadolu takımları için çok önemli. VAR sisteminin de adaletli bir şekilde olacağına inanıyorum. Bazen VAR sisteminde de hatalar olabiliyor. VAR sisteminin başında olan hakemlerimizin de dikkatli olması lazım ama yüzde 80 adaleti sağlayacağına inanıyorum."