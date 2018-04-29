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    29 Nisan 2018, Pazar

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    Evkur Yeni Malatyaspor evinde Akhisarspor ile berabere kaldı!

    Malatyada gol sesi çıkmadı
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde ile 0-0 berabere kaldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Teleset Mobilya 'u konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynana karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

    Bu sonuçla puanını 39'a çıkaran Evkur Yeni Malatyaspor 10. sırada ki yerini korurken, Akhisarspor 36 puanla 12. sıraya yükseldi.

    İLK 11'LER

    Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, M. Yıldırım, Pereira, Azubuike, Aytaç, Adem, Boutaib

    Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih, Lopez, Dany, Mustafa, Ömer, Aykut, Kadir, Olcan, Muğdat, Barbosa, Seleznov

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