Evkur Yeni Malatyaspor evinde Akhisarspor ile berabere kaldı!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynana karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
Bu sonuçla puanını 39'a çıkaran Evkur Yeni Malatyaspor 10. sırada ki yerini korurken, Akhisarspor 36 puanla 12. sıraya yükseldi.
İLK 11'LER
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, M. Yıldırım, Pereira, Azubuike, Aytaç, Adem, Boutaib
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih, Lopez, Dany, Mustafa, Ömer, Aykut, Kadir, Olcan, Muğdat, Barbosa, Seleznov
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