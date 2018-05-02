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    02 Mayıs 2018, Çarşamba

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    Evkur Yeni Malatyaspor’da Göztepe mesaisi başladı

    Yeni Malatyaspor’da Göztepe mesaisi
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Giriş Tarihi: 02.05.2018

    Süper Lig’de geride kalan 31 haftalık bölümde 39 puan toplayarak ligde kalma adına rahat bir nefes alan Evkur Yeni Malatyaspor, 32. haftada deplasmanda oynayacağı Göztepe müsabakasının hazırlıklarına başladı.

    Yeni Malatyaspor, İstanbul'da bulunan Teknik Direktör Erol Bulut'un yokluğunda takımı 1. Yardımcı Antrenör Turgay Karslı çalıştırırken, futbolcuların çalışmada moralli oldukları gözlendi. Isınma hareketlerinin ardından yapılan İstasyon çalışmasıyla son bulan antrenmana hafif sakatlıkları olduğu açıklanan Khalid Boutaib, Emanuel Dening, Aly Cissokho ve Issıar Dia katılmadı. Antrenmanın başında futbolcularla saha ortasında kısa bir toplantı yapan Turgay Karslı, sonuna yaklaşılan ligin rehaveti affetmeyeceğini, bu nedenle sezon başındaki ciddiyetle çalışmaları uyarısında bulundu. Sarı-kırmızılı takım daha sonra kurulan istasyonlarda çabukluk ve kondisyon çalışması yaptı.

    Hazırlıklarına Cumartesi gününe kadar Malatya'da devam edecek olan Malatya temsilcisi, aynı gün maçın oynanacağı İzmir'e gidecek.

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