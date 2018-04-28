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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta programı belli oldu!

    Spor Toto Süper Ligde 32. hafta programı belli oldu!
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu

    2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. hafta müsabaka programı açıklandı.

    Karşılaşmaların programı şöyle;

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