Yeni Malatyasporlu futbolcular galibiyete odaklandı

Evkur Yeni Malatyaspor'un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ve kaleci Fabien Farnolle, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk edecekleri Teleset Mobilya Akhisarspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.

Sadık, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçında en kötü hedeflerinin beraberlik olduğunu ancak son dakikalarda yedikleri gollerle mağlubiyeti yaşadıklarını kaydetti.

Bu yıl büyük takımlara karşı en iyi deplasman performansını sergilediklerini ve bu maçı geride bırakarak kalan haftalara odaklandıklarını anlatan Sadık, "Önümüzde bir Akhisarspor maçı var. O maç bizim için daha önemli. Taraftarlarımızın desteğiyle hafta sonu güzel bir galibiyet alarak puanımızı 41'e yükseltmek istiyoruz." diye konuştu.

Ligde kendileri açısından karamsar bir durum olmadığını dile getiren Sadık, alt sıralarda 7 takımın olduğunu ve bunlardan 3 takımın lige veda edeceğini anımsattı.

Malatya ekibinin küme düşme gibi bir durumunun söz konusu olmadığını vurgulayan Sadık, şöyle konuştu:

"Takımımızın kalitesi olsun, birlik beraberliği olsun bu konuda bir sıkıntı yaşamayacağımızı söylüyor bana. Bunu da biz 30 hafta boyunca gösterdik. Şu anki hedefimiz, 4 maçtan alabileceğimiz en yüksek puanları alıp hem kulübümüz hem de bireysel performanslarımız açısından ligi en iyi yerde bitirmek."

"3 PUANI ALACAĞIZ"

Beşiktaş maçında ilk 11'de forma şansı bulan kaleci Farnolle de uzun bir aradan sonra mücadeleye destek olduğundan dolayı mutluluk yaşadığını söyledi.

Antrenmanları hiç bırakmadığını aktaran Farnolle, "Benim hep hazır olmam gerekiyordu ve kendimi hazır tuttum. Zamanı geldiğinde de en iyi şekilde performans sergilemeye çalıştım. Akhisarspor karşısında her zaman çalıştığımız gibi çalışacağız, hafta sonu maça çıkacağız ve 3 puanı alacağız." değerlendirmesinde bulundu.