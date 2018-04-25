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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor

    Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Evkur , Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı T.M. müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

    Evkur , pazar günü sahasında karşılaşacağı T.M. maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenman ile sürdürdü. Salonda çalışan Adem Büyük ve hafif sakatlığı bulunan Khalid Boutaib'in katılmadığı antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Antrenmanda futbolcularına uyarılarda bulunan Erol Bulut, ligin sonu yaklaştıkça rehavetin arttığını, buna herkesin dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bulut, son haftalarda performansı düşen bazı isimlerle de birebir görüşme yaptı. Isınma hareketleri ve top çalışmasıyla başlayan idman çift kale maçla devam etti.
    Sarı-kırmızılı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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