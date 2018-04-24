Erol Bulut: En iyisini yapıp hedefe ulaşmak istiyoruz

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'de kalan 4 haftada en iyisini yapıp hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erol Bulut, Beşiktaş yenilgisini unutup, önlerindeki müsabakalara odaklandıklarını aktardı.

Teknik heyet ve oyuncuların ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyduğunu dile getiren Bulut, şunları kaydetti:

"Puan kayıplarımız oldu. Mesela Aytemiz Alanyaspor maçında yediğimiz gol olmasaydı, belki şimdi hiç bunları konuşmayacaktık. Ancak futbol bu. Bazı konularda şanssızlığımız üzerimizdeydi. Osmanlıspor maçını deplasmanda kazanmamız gerekiyordu ama berabere kaldık. Aytemiz Alanyaspor maçında verilmeyen penaltımız var. Yine Atiker Konyaspor ile yaptığımız ilk maçta verilmeyen golümüz var ama bunlar bir bahane değil. Diğer takımlara da bu tür şeyler oluyor. Bunlar oldu ve bitti. Şimdi önümüzde 4 maçımız daha var. Bu maçlarda en iyisini yapıp hedefe ulaşmak istiyoruz. Bugünden itibaren benim takımım için o dönem başlıyor. Bu hafta sonu Akhisarspor ile oynayacağız. Bu maç, 40 puanın üzerine çıkacağımız bir karşılaşma."

Bulut, bir basın mensubunun Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olaylarla ilgili sorusuna, "Teknik direktörler olsun, futbolcular olsun, başkanlar olsun, yöneticiler olsun medya mensupları olsun, biz Türk futbolunu iyi yerlere nasıl getiririz onun peşinde olmamız lazım. Hep eskiye dönüp, 'Orada şöyle olmuş, burada böyle olmuş.' demenin gereği yok. Nasıl Türk futbolunu ilerletebiliriz düşünmemiz lazım. Hep markadan bahsediyoruz. Bu markayı nasıl geliştirebiliriz onu düşünmemiz lazım." yanıtını verdi.

AKHİSARSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Beşiktaş müsabakasının ardından bir günlük izin yapan Evkur Yeni Malatyaspor, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanarak Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, yarı sahada top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Hafif sakatlıkları bulunan Okechukwu Godson Azubuike ile Khalid Boutaib, antrenmana katılmazken, Beşiktaş karşılaşmasında aldığı darbeye bağlı hafif ağrıları bulunan Michael Pereira ise takımdan ayrı salonda çalışmalarını sürdürdü.