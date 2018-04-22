Erol Bulut: Biz bugün Beşiktaşa yenilmedik

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından kaliteli bir takım karşısında mağlup olduklarını söyleyerek, "Hakemler maçı bir daha izlemeli" ifadelerini kullandı.



Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kaliteli bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Bulut, "Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Ancak biz bugün Beşiktaş'a değil, farklı kişilere karşı kaybettik. Bu maçı bir daha izlemeliler" dedi. Doria değişikliğinin oyuna etki edip etmediği sorulan Bulut, "Golü Doria nedeniyle yediğimizi düşünmüyorum. Beşiktaş baskılı oynuyordu. Kaliteli bir takımla oynuyorsunuz. Adriano iyi bir orta yaptı. Talisca bu pozisyonlarda iyi vuruyor. Öncesinde yine böyle bir pozisyonda vurmuştu ve ben buna önlem almak istemiştim ama sonuçta gol oldu" açıklamasını yaptı.

"HAKEMLER MAÇI TEKRAR İZLESİN"



Murat Yıldırım'ın Quaresma'ya yaptığı faulde oyuncusunun önce topa, ardından Quaresma'ya müdahalesi olduğunu söyleyen Erol Bulut, pozisyonun kırmızı kart olmadığını belirtti. Hakemlerle ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan genç çalıştırıcı, "Maçı bir 90 dakika daha hakemlerimiz izlesin. Başka bir şey demiyorum" açıklamasında bulundu. Kulübün mali sıkıntılarıyla ilgili olarak da konuşan Bulut, "Biz buraya bazı sıkıntılarla geldik. Ben geldiğimde ne olursa olsun sonuna kadar burada olacağımı söyledim. Zorluklar yaşıyoruz. Anadolu kulüplerinde bu sıkıntılar yaşanabiliyor. Ben, teknik ekibim ve futbolcular hiçbir zaman çalışmayı bırakmadık. Burada puan almaya çalıştık. Şampiyonluk yolunda ilerleyen güçlü bir ekip vardı sonuçta karşımızda. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ama olmadı" diye konuştu. Daha önce Başakşehir'le ilgili olarak, "Ligin şampiyonluk adayıyla oynuyoruz" cümleleri hatırlatılan Bulut, "Başakşehir'i yenmiş olsaydık ne olacaktı? Evkur Yeni Malatyaspor sahaya çıktığında en az 1 puan için çıkıyordur. Maçı kazanırız, kaybederiz o maç sonunda belli olur. Ama tekrar söylüyorum, Evkur Yeni Malatyaspor sahaya her zaman 1 puan için çıkıyordur" diyerek sözlerini tamamladı.