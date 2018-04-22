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    22 Nisan 2018, Pazar

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    Evkur Yeni Malatyaspor’da ödeme krizi

    Evkur Yeni Malatyaspor’da ödeme krizi
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Giriş Tarihi: 22.04.2018

    Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı öncesi yaşanan ve futbolcuların idmanı boykot etmesiyle krize dönüşen futbolcu alacaklarının pazartesi günü ödeneceği belirtiliyor.

    Yeni Malatyaspor'da futbolcuların 2 maaştan oluşan alacaklarının zamanında ödenmemesiyle başlayan krizin Beşiktaş maçı öncesi tatlıya bağlandığı ileri sürülüyor. Maç öncesi futbolcularla İstanbul'da bir toplantı yaptığı ifade edilen Adil Gevrek'in ödeme takviminde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, bu tür durumların her kulüpte olabileceğini paylaştığı öğrenildi.

    Gevrek'in toplantıda futbolcularına sitem ederek, "Kulüpte parasal anlamda büyütülecek bir sorun olmamasına rağmen bu durumun yaşanması üzücü. Süper Lig'de bir çok kulüpte ödeme konusunda çok daha büyük sorunlar oluyor. Kimsenin Yeni Malatyaspor'da parası kalmaz" dediği öğrenildi.

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