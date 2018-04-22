Beşiktaş- Yeni Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig',n 30. haftasında oynanacak Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı 11'leri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftada oynanacak Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı 11'leri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek.
Başakşehir ve Galatasaray'ın kazandığı haftada zirve için puan kaybetmek istemeyen Beşiktaş'ta, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kadroda bulunmayan Pepe'nin yerine Vida görev yapacak.
Maçın 11'leri şu şekilde;
Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
Yeni Malatyaspor 11'i: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib
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