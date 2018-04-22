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    22 Nisan 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Beşiktaş- Yeni Malatyaspor

    Beşiktaş- Yeni Malatyaspor
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018

    Spor Toto Süper Lig',n 30. haftasında oynanacak Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı 11'leri belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'de 30. haftada oynanacak Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı 11'leri belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek.

    Başakşehir ve Galatasaray'ın kazandığı haftada zirve için puan kaybetmek istemeyen Beşiktaş'ta, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kadroda bulunmayan Pepe'nin yerine Vida görev yapacak.

    Maçın 11'leri şu şekilde;

    Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

    Yeni Malatyaspor 11'i: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib

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